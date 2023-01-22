Рабочая группа по СВО рассмотрит жалобу военного на зарплату в 9,5 тысяч рублей

Рабочая группа по вопросам спецоперации разберется с жалобой одного из военнослужащих на зарплату в 9,5 тысячи рублей. Об этом сообщил замруководителя рабочей группы — заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол.

По его словам, в сети появился видеоролик, на котором военнослужащий на передовой рассказал, что выплаты мобилизованным осуществляются не в полной мере, и его зарплата составляет 9,5 тысячи рублей.

"Мы связались с ним и сейчас работаем, чтобы в полной мере отражены были все его характеристики", — заявил Кара-оол РИА Новости. Депутат подчеркнул, что стоит задача устранить недоразумение.

РанеедДепутат Госдумы от Свердловской областиМаксим Иванов рассказывал, что один из мобилизованных уральцев не может получить доступ к своей карточке с выплатой.