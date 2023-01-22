Володин: Поставки наступательного оружия Киеву приведут к трагедии мирового масштаба

Поставки Украине наступательного вооружения приведут к глобальной катастрофе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия", - написал политик в своем телеграм-канале.

По его словам, Запад такими действиями ведет мир "к страшной войне" - к иным боевым действиям, чем сейчас, когда удары наносятся лишь по военной инфраструктуре.

Учитывая технологическое превосходство оружия РФ, итогом может стать трагедия мирового масштаба, которая уничтожит западные страны, считает Володин.

"Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны",- заключил спикер Госдумы.