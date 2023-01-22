22 Января 2023
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ВСУ перебрасывают под Сватово бронетехнику западных стран

Подполковник Народной милиции ЛНРАндрей Марочко сообщил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимаются перебрасыванием западной бронетехники под Сватово.

По его словам, жители Харькова отметили переброску бронетехники двумя железнодорожными составами в Купянск.

"Бронетехника западного образца разгружается на сортировочной станции и отправляется в направлении населенного пункта Сватово", — заявил Марочко ТАСС.

Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. В октябре сообщалось, что наемники так называемого иностранного легиона и подразделения националистического формирования "Кракен" несколько раз попытались прорвать оборону союзных сил в районе Сватово.

Теги: всу, сватово, бронетехника



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