В Подмосковье военные отработали отражение воздушных атак на важные объекты

21 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК Центральный ФО В России Московская область
Фото: Накануне.ru

В Подмосковье военные отработали отражение воздушных атак на важные объекты

В Подмосковье прошла тренировка расчетов зенитных ракетных систем. По данным Министерства обороны РФ, речь шла об отражении воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Западного военного округа, батарея зенитных ракетных систем С-300 выдвинулась в район несения боевого дежурства.

"Во время марша военнослужащие отразили нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники. Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРС смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение задачи", - отметили в пресс-службе.

При обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты, зенитчики выполняли электронные пуски ракет. Всего в тренировке было задействовано более 150 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос об установке на крыше здания военного ведомства в Москве зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С".

Теги: военные, атаки, тренировка, С-300



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети