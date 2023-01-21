В Подмосковье военные отработали отражение воздушных атак на важные объекты

В Подмосковье прошла тренировка расчетов зенитных ракетных систем. По данным Министерства обороны РФ, речь шла об отражении воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Западного военного округа, батарея зенитных ракетных систем С-300 выдвинулась в район несения боевого дежурства.

"Во время марша военнослужащие отразили нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники. Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРС смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение задачи", - отметили в пресс-службе.

При обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты, зенитчики выполняли электронные пуски ракет. Всего в тренировке было задействовано более 150 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос об установке на крыше здания военного ведомства в Москве зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С".