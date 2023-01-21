В общежитии УрФУ в Екатеринбурге студенты устроили массовую драку

Уральский федеральный университет разбирается в обстоятельствах инцидента в одном из общежитий вуза в Екатеринбурге. Также свою проверку начали полицейские.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на 21 января в общежитии УрФУ произошла массовая драка. Сообщалось, что участие в ней принимали несколько студентов, дело якобы даже дошло до поножовщины.

В самом университете заявили, что намерены разобраться в случившемся.

"По факту происшествия в вузовском общежитии №2 с участием студентов в университете проводится внутренняя проверка", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрФУ.

Кроме этого, обстоятельства инцидента выясняет полиция. Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, сигнал о конфликте поступил в отдел полиции №5 от сотрудников частного охранного предприятия.

"В настоящее время службой участковых уполномоченных проводится проверка. Полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение", - заверили в ведомстве.

Там уточнили, что информация из социальных сетей о причинении ножевого ранения пока не нашла своего подтверждения.