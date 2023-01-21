"Автомобилист" пропустил пять шайб от "Барыса" в Екатеринбурге

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" на своем льду уступил "Барысу" из Астаны. Встреча состоялась сегодня в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:5.

В составе гостей дублем отметился нападающий Антон Сагадеев. По одной шайбе забросили игроки "Барыса" Егор Петухов, Дмитрий Шевченко и Джереми Бракко. У "Автомобилиста" отличились Сергей Широков, Олег Ли и Стефан Да Коста.

Несмотря на это поражение, уральский клуб продолжает оставаться одним из лидеров Восточной конференции КХЛ. Команда Николая Заварухина занимает вторую строчку. Лидером конференции в данный момент является новосибирская "Сибирь".

Следующий матч в чемпионате "Автомобилист" проведет дома 25 января. Соперником будет московское "Динамо".