21 Января 2023
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Происшествия Южный ФО В России Краснодарский край
Фото:little-dream.ru

Все пассажиры упавшего в Сочи воздушного шара найдены

Следственный комитет выясняет обстоятельства происшествия с воздушным шаром в Сочи. Все его пассажиры найдены.

Ранее сообщалось, что тепловой аэростат произвел нештатную посадку на лесной массив. По данным МЧС, в летательном аппарате находилось пять человек, в том числе трое детей. Спасатели срочно отправились на место и приступили к поискам.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Краснодарскому краю, следственным отделом по Лазаревскому району Сочи проводится проверка. В ведомстве уточнили, что речь идет об оказании услуг по прокату воздушного шара, не отвечающих требованиям безопасности.

"На место происшествия выехала следственная группа. В ходе проверки будет дана оценка действиям всех лиц, предоставлявших данную услугу", - заявили в СК.

Там добавили, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В МЧС России сообщили, что все пассажиры воздушного шара, совершившего нештатную посадку в поселке Солохаул в Лазаревском районе, найдены. Сейчас спасатели на месте оценивают состояние людей.

Теги: Сочи, воздушный шар, СК, проверка



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