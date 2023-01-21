"У меня к вам есть вопрос": Евгений Пригожин направил открытое письмо члену СНБ США Джону Кирби

Российский бизнесмен Евгений Пригожин направил открытое письмо координатору совета национальной Безопасности по стратегическим коммуникациям США Джону Кирби с вопросом о деятельности ЧВК «Вагнер».

После слов Кирби о планах ввести санкции против ЧВК «Вагнер» и признать формирование «международной преступной организацией», Пригожин решил лично обратиться к политику и отправил ему письмо.

«У меня к вам есть вопрос: «Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер»?» — говорится в сообщении бизнесмена, опубликованном в пресс-службе компании «Конкорд».

Напомним, после сообщения Кирби предприниматель назвал отношения ЧВК «Вагнер» и США «разборкой преступных кланов».