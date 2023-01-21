21 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

В Минобороны заявили о выгодных позициях российских войск на Запорожском направлении

В Министерстве обороны России рассказали о ходе специальной военной операции на Запорожском направлении.

Ранее в региональной администрации сообщили, что в Запорожской области удалось взломать первую линию украинской обороны.

"На Запорожском направлении в результате наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции", - говорится в официальной сводке Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что за сутки было уничтожено более 30 боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица "Акация", а также гаубица Д-20.

Теги: Минобороны, позиции, направление



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