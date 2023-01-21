В Краснодарском крае спасают людей из севшего на лес воздушного шара

В Краснодарском крае воздушный шар с людьми застрял в деревьях. На место срочно отправились спасатели.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России, тепловой аэростат произвел нештатную посадку на лесной массив. В летательном аппарате находятся пять человек, в том числе трое детей.

"Связь с людьми есть, их состояние нормальное. К месту происшествия следуют спасатели. Готовится к вылету вертолет Ка-32", - сообщили в ведомстве.

Сотрудники МЧС с воздуха проведут мониторинг обстановки, после чего будет принято решение об эвакуации людей.