Медведев: война с укронацистами и Западной Европой – это новая Отечественная

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объявил конфликт России с Украиной и Западом "новой Отечественной войной". Так политик отреагировал на высказывание главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Ранее Боррель в своей речи назвал Россию страной, привыкшей бороться до конца. Также он упомянул ее победы над Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Украину.

"Молодец все-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная", - написал сегодня Медведев в своем Telegram-канале.

Экс-президент РФ добавил, что "победа будет за нами, как в 1812-м и 1945-м".

Как сообщало Накануне.RU, ранее Дмитрий Медведев назвал условия для переговоров России и Украины.