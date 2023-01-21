21 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

Взломана первая линия обороны ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области удалось взломать первую линию украинской обороны. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.
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По его словам, где-то идет разведка боем, а где-то – более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населенных пунктов.

"По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия", - цитирует Рогова РИА Новости.

Он добавил, что основная линия обороны ВСУ выстроена на уровне городов Каменское – Орехов – Гуляйполе.

Ранее сообщалось, что российские специалисты устранили почти все крупные повреждения критически важных объектов на Запорожской АЭС, которые появились от украинских обстрелов.

Теги: оборона, ВСУ, Запорожская область



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