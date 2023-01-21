21 Января 2023
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Экономика В России
Фото: duma.gov.ru

Голикова: Уровень регистрируемой безработицы – 0,7%

Заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию на рынке труда.
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Обсуждалась текущая ситуация как на рынке труда в стране в целом, так и на отдельных промышленных предприятиях. Было отмечено, что она остается стабильной.

"Численность зарегистрированных безработных за неделю не изменилась и составляет 561 тысячу человек. Уровень регистрируемой безработицы – 0,7%. При этом количество вакансий на портале "Работа России" превышает 1,7 миллиона", - приводит слова Голиковой пресс-служба кабмина.

Отдельное внимание было уделено обеспечению жильем работников оборонно-промышленного комплекса и членов их семей, чтобы помочь предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах. Как уточнили в Правительстве, на эти цели предусмотрен 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что безработным дипломированным специалистам в России помогут найти работу. Для этого Минтруд разработал проект приказа об утверждении профессионального стандарта "Профконсультант".

Теги: Голикова, безработица, уровень, Правительство



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