21 Января 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Турции назвали "бессмысленным" визит главы Минобороны Швеции

Официальная поездка главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в Турцию, намеченная на 27 января, не состоится.
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Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на агентство "Анадолу", министр обороны Турции Хулуси Акар назвал визит "бессмысленным".

"В сложившейся ситуации Анкара приняла решение отменить визит шведского министра", - заявил Акар.

Он отметил, что Турция считает недопустимой позицию властей Швеции, игнорирующих антитурецкие акции в этой стране.

"Ожидаем от Стокгольма принятия мер и конкретных шагов в данном направлении", - добавил министр.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе Владимир Путин обратил внимание президента Турции Реджепа Эрдогана на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров.

Теги: Турция, Швеция, министр, визит



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