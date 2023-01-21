Сбербанк установил первые четыре банкомата в Крыму: адреса

Стало известно, где именно в Крыму появились первые банкоматы Сбербанка России.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Сбербанк начинает работу в Крыму. Сообщалось, что офисы откроются в первом полугодии, а первые банкоматы на территории республики уже установлены. Планируется, что в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Сбербанка России, один банкомат расположен в Севастополе на площади Нахимова, д. 1. Еще один установлен в Симферополе на улице Пушкина, д. 10. Третий банкомат можно найти в Ялте на улице Киевская, д. 6. А четвертый располагается в селе Оползневое на улице Генерала Острякова, д. 9.

Напомним, некоторые депутаты Госдумы считают, что приход Сбера в Крым является вынужденным, а не добровольным.