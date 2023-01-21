Челябинского водителя маршрутки, насмерть сбившего пенсионерку, отправили в изолятор

Водитель маршрутки, который насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Челябинске, оказался нарушителем-рецидивистом. Он помещен в изолятор.

Напомним, ДТП произошло накануне днем на улице Новороссийская. Водитель маршрутного такси ПАЗ совершил наезд на старушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пожилая женщина скончалась на месте.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, в отношении водителя ПАЗа следователями УМВД по Челябинску возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Также на шофера составлено четыре административных протокола, в том числе за управление технически неисправным автобусом.

Сейчас 36-летний мужчина помещен в изолятор временного содержания. В полиции отметили, что ранее водитель ПАЗа уже привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение скоростного режима.