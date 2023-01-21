21 Января 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Пригожин назвал скотством отказ захоронить с почестями уральского бойца ЧВК "Вагнер"

Предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что отказ от похорон с почестями «вагнеровца» Ивана Савкина, который скончался во время специальной военной операции на Украине, является скотством. Слова бизнесмена передает пресс-служба компании «Конкорд».

«К сожалению, я был не в курсе, что мэрия Камышловского района Свердловской области таким образом решила проявить свое скотство. Будем разбираться с подонками и постараемся вытащить их детей за ноздри для участия в СВО», — отметил бизнесмен.

Боец ЧВК «Вагнер» получил не совместимые с жизнью ранения в ходе артиллерийского обстрела Бахмута. Савкин умер героем и собственной кровью смыл грехи, но его семье отказали в прощании с почестями.

Теги: евгений пригожин, чвк вагнер, конкорд, иван савкин



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