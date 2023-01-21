Лукашенко позвал Си Цзиньпина в Белоруссию

Белорусский президент Александр Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить республику с визитом.

Как сообщили в пресс-службе президента Белоруссии, Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Праздником Весны.

"Заверяю в готовности вместе с Вами и далее развивать весь комплекс белорусско-китайских отношений, углублять взаимодействие на международной арене в целях построения справедливого и мирного глобального порядка. Приглашаю Ваше Превосходительство посетить Республику Беларусь, где Вас знают и ценят как настоящего друга и где Вам будет оказан самый теплый и радушный прием", - говорится в тексте поздравления, опубликованного сегодня на официальном сайте главы государства.

О реакции китайского лидера на это приглашение пока неизвестно.

Напомним, ранее Александр Лукашенко выразил сожаление, что в Белоруссии остались прямые президентские выборы. Он заявил, что в ряде стран есть другая система: например, в Китае главу страны избирает Всекитайское собрание народных представителей.