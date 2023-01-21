21 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Приставы опечатали закусочную в Екатеринбурге после отравления 15 человек

Судебные приставы опечатали закусочную "У Аро" в Екатеринбурге, закрытую по решению суда после массового отравления людей.

Напомним, что после посещения данного заведения острой кишечной инфекцией заболели 15 человек. Всего были госпитализированы 11 пострадавших, а среди заболевших оказались восемь учащихся колледжа им. Ползунова.

После этого закусочную проверил Роспотребнадзор и нашел там множество нарушений. Во всех пробах готовой продукции (шаурма с курицей, со свининой и хот-дог в лаваше) и ее компонентах (нарезанные овощи) были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. По итогам проверки Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес решение о приостановке деятельности заведения "У Аро" на улице Декабристов на 90 суток.

опечатанная закусочная "У Аро" в Екатеринбурге(2023)|Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, сразу после вердикта суда приставы незамедлительно выехали в адрес. Деятельность точки общественного питания была приостановлена, а входные группы опечатаны. Владельца закусочной предупредили об административной ответственности в случае досрочного открытия.

Напомним, что после массового отравления шаурмой в Екатеринбурге свою проверку проводит Следственный комитет.

опечатанная закусочная "У Аро" в Екатеринбурге(2023)|Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Теги: приставы, закусочная, суд, отравление, Екатеринбург



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