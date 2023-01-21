21 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

США и партнеры в марте пересмотрят потолок цен на российскую нефть

Соединенные Штаты Америки и их партнеры договорились пересмотреть уровень ограничения цен на нефть из России в марте 2023 года.
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Решение было принято в ходе виртуальной встречи замминистра финансов США Уолли Адейомо с его коллегами из стран коалиции, участвующих в установлении потолка цен на российскую нефть.

"Заместители министров договорились провести пересмотр уровня ценового потолка на сырую нефть в марте. Это позволит коалиции учесть изменения на мировых рынках", - говорится в сообщении на сайте Минфина США, которое приводит "Интерфакс".

Ожидается, что Штаты и партнеры введут потолок цен на нефтепродукты из РФ 5 февраля 2023 года. Потолок цен на сырую нефть начал действовать в конце 2022 года.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что нефть из России смешивают с сырьем из других источников в Сингапуре и оттуда реэкспортируют по всему миру. Также сообщалось, что доходы от продажи нефти и газа в России выросли на 28%.

Теги: нефть, цены, США, Россия



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