«Ее жизни ничего не угрожает»: Пригожин рассказал о состоянии попавшей под обстрел военкора Елсуковой

21 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК В России
Фото: Алексей Вихарев

«Ее жизни ничего не угрожает»: Пригожин рассказал о состоянии попавшей под обстрел военкора Елсуковой

Жизни военкора Анастасии Елсуковой в настоящее время ничего не угрожает, она проявила себя мужественно, спокойно пройдя весь путь раненого бойца ЧВК «Вагнер». Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.

Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала заявление бизнесмена, рассказавшего, что Елсукова вместе с группой охранения ЧВК 20 января попала под минометный обстрел украинских националистов, находясь внутри здания железнодорожного вокзала Соль.

«Анастасия получила осколочные ранения левого колена, ее немедленно эвакуировали и прооперирована во фронтовом госпитале ЧВК «Вагнер. По словам сотрудников группы сопровождения, Анастасия вела себя спокойно, хладнокровно и мужественно, от начала до конца пройдя путь раненого бойца ЧВК «Вагнер», — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании.

Пригожин заверил, что старший группы, который в настоящее время движется вместе с Анастасией в направлении РФ, выйдет в скором времени на связь и ответит на все вопросы журналистов.

По словам главного врача фронтового госпиталя ЧВК «Вагнер», медикам удалось сохранить конечность Анастасии, ее состоянию ничего не угрожает. В дальнейшем военкору предстоит реабилитация в одном из тыловых госпиталей.

Теги: Анастасия Елсукова,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети