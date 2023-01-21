«Ее жизни ничего не угрожает»: Пригожин рассказал о состоянии попавшей под обстрел военкора Елсуковой

Жизни военкора Анастасии Елсуковой в настоящее время ничего не угрожает, она проявила себя мужественно, спокойно пройдя весь путь раненого бойца ЧВК «Вагнер». Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.

Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала заявление бизнесмена, рассказавшего, что Елсукова вместе с группой охранения ЧВК 20 января попала под минометный обстрел украинских националистов, находясь внутри здания железнодорожного вокзала Соль.

«Анастасия получила осколочные ранения левого колена, ее немедленно эвакуировали и прооперирована во фронтовом госпитале ЧВК «Вагнер. По словам сотрудников группы сопровождения, Анастасия вела себя спокойно, хладнокровно и мужественно, от начала до конца пройдя путь раненого бойца ЧВК «Вагнер», — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании.

Пригожин заверил, что старший группы, который в настоящее время движется вместе с Анастасией в направлении РФ, выйдет в скором времени на связь и ответит на все вопросы журналистов.



По словам главного врача фронтового госпиталя ЧВК «Вагнер», медикам удалось сохранить конечность Анастасии, ее состоянию ничего не угрожает. В дальнейшем военкору предстоит реабилитация в одном из тыловых госпиталей.