США назвали ЧВК "Вагнер" "транснациональной преступной организацией"

США решили квалифицировать ЧВК "Вагнер" как транснациональную преступную организацию и введут на следующей неделе против нее новые санкции, сообщает ТАСС.

Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Министерство финансов квалифицирует "Вагнер" как серьезную транснациональную преступную организацию в соответствии с указом 13581 и внесенными в него поправками. На основании этой квалификации на следующей неделе мы введем дополнительные санкции против "Вагнера" и их системы поддержки на нескольких континентах", - приводит издание его слова.