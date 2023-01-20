21 Января 2023
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Фото: инстаграм певицы Монеточки / instagram.com/monetochkaliska

Минюст включил певицу Монеточку в список иностранных агентов

Минюст обновил список иностранных агентов, включив в него певицу Елизавету Гырдымову, известную как Монеточка, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, недавно в Литве прошел концерт Гырдымовой. Девушка с флагом участников белорусских протестов прокричала в микрофон "Слава...", на что ее фанаты ответили "...Украине". Это является нацистским лозунгом запрещенной в России экстремистской "Организации украинских националистов".

После этого депутат Госдумы Жанна Рябцева высказалась по поводу действий певицы, назвав Монеточку - предателем. Кроме того, после националистических лозунгов, свердловский фермер решил назвать именем артистки свиноматку. Об этом в своих социальных сетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. По его словам, действия уроженки Екатеринбурга - это "печальное зрелище", за которым следует народное презрение.

Также в реестр иностранных агентов внесены основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, депутат Мосгордумы от "Яблока" Дарья Беседина, блогер Вадим Харченко, черкесский политический и общественный деятель Ибрагим Яганов, видеоблогер Антон Устимов, проект для трансгендерных людей и их близких "T9 NSK".

Теги: Монеточка, минюст, иностранный агент, нацистское приветствие



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