Глава СКР занялся делом жительницы Свердловской области, потерявшей ребенка

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по обращению жительницы Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, по мнению женщины, ей ранее была оказана неквалифицированная медицинская помощь, в результате которой она, будучи на восьмом месяце беременности, потеряла ребенка.

Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области организовать проверку, в ходе которой внимательно изучить все изложенные в публикации доводы и дать надлежащую юридическую оценку действиям медицинских сотрудников.