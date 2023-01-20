20 Января 2023
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Политика
Фото:Накануне.RU

Глава СКР занялся делом жительницы Свердловской области, потерявшей ребенка

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по обращению жительницы Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, по мнению женщины, ей ранее была оказана неквалифицированная медицинская помощь, в результате которой она, будучи на восьмом месяце беременности, потеряла ребенка.  

Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области организовать проверку, в ходе которой внимательно изучить все изложенные в публикации доводы и дать надлежащую юридическую оценку действиям медицинских сотрудников.

Теги: Александр Бастрыкин, женщина, ребенок



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