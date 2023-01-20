В Курганской области из-за гибели пациентки в больнице возбудили дело

В Курганской области в одной из больниц скончалась женщина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По словам родственников, женщина находилась на последних сроках беременности. С жалобами на боль в горле и низкое давление она попала в инфекционную больницу, где ей, как они считают, не была оказана должным образом медицинская помощь. Кроме того, сообщается, что в больнице ей ввели препарат, на который у нее началась аллергическая реакция.

"Следственными органами СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч.2 ст.109 УК РФ), следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Глава ведомства поручил главе СКР по Курганской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.