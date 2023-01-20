ВСУ пытаются перебросить в Марьинку технику, чтобы сдержать продвижение российских сил

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются перебросить в Марьинку технику, чтобы сдержать продвижение российских сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.

"Бои продолжаются на тех позициях после взятия высоток за частный сектор, [есть] какие-то промышленные постройки, которые противник еще пытается удержать и помешать продвижению наших подразделений. Нам сложно, непросто, противник не сдается, не бросает оружие - пока такого мы не фиксируем. Противник перебрасывает резервы, пытается перебрасывать и технику, чтобы как можно дольше задерживать наших ребят", - заявил Пушилин на церемонии открытия первого полуфинала кадрового конкурса "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика".

Ранее Пушилин заявил, что установление контроля над Марьинкой и Авдеевкой приведет к резкому снижению числа обстрелов Донецка со стороны ВСУ.