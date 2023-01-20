20 Января 2023
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Политика За рубежом
Фото: vinteresah.com

Союзникам Украины из НАТО не удалось достичь консенсуса по поставкам танков – минобороны Германии

Поддерживающим Украину странам не удалось достичь единой позиции по поставкам танков Киеву, заявил глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус по итогам переговоров на военной базе Рамштайн.

При этом Писториус не подтвердил предположение о том, что Берлин блокирует поставку своих танков Leopard на Украину или пытается добиться одновременной поставки Вашингтоном танков M1 Abrams. По его словам, правительство ФРГ готово будет быстро решить вопрос поставок, но только если среди союзников будет достигнут консенсус.

Теги: танки, нато, украина



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