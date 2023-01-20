В Челябинске предложили переименовать улицу Российская в улицу Сталина

В Челябинске депутат городской думы Владимир Корнев предложил вернуть улице Российская историческое название – улица Сталина. Соответствующий запрос он направил спикеру городского парламента Андрею Шмидту.

Такое название у улицы было до 1961 года.

"Оставим споры о личности Иосифа Джугашвили-Сталина историкам. Мое предложение вернуть Улице Сталина ее прежнее название, основано на том факте, что он возглавил Россию еще пашущую сохой, а оставил ее через 20 лет с ядерной бомбой и статусом сверхдержавы,- написал депутат на своей странице в соцсети.

Владимир Корнев отметил, что он не навязывает свою точку зрения и предложил подписчикам принять участие в голосовании по этому вопросу. В настоящий момент против переименования улицы проголосовали 331 пользовать, за – 175.