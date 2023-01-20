20 Января 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Главу Барсово отправили в отставку в связи с утратой доверия

Сегодня в Сургутском районном суде состоялось заседание по делу об отстранении главы Барсово Вячеслава Позднякова от занимаемой должности, сообщили Накануне.RU в суде.

По решению суда глава Барсово освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Ранее СКР возбудил в отношении главы уголовное дело. Его подозревают в нецелевом расходовании бюджетных средств и халатности. Дело возбуждено по материалам проверки федерального законодательства, поступившим из прокуратуры.

"По версии следствия, в ноябре – декабре 2021 года главой городского поселения не законно, без согласования с представительным органом, принято решение о расходовании денежных средств в сумме более 8 миллионов рублей, предоставленных из бюджета Сургутского района в качестве гранта на развитие дорожно-транспортного хозяйства и благоустройство территории городского поселения Барсово, на цели, не соответствующие условиям их получения", - говорится в сообщении.

Также в СКР сообщают, что в Барсово не приняли меры к признанию аварийным и расселению дома по ул. Апрельская, несмотря на аварийное техническое состояние, неоднократные обращения жильцов, а также требования прокуратуры и решение суда.

Теги: Вячеслав Поздняков, глава Барсово, отставка, утрата доверия



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.12.2022 09:21 Мск В Югре возбуждено уголовное дело в отношении главы Барсово 


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