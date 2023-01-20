Мы не можем "просто забрать" замороженные российские активы, - глава МИД Швейцарии

Несмотря на международное давление, Швейцария не может "просто забрать" конфискованные российские деньги и передать их на восстановление Украины, заявил в интервью Tages-Anzeiger министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис.

Дипломат указал на то, что по действующему швейцарскому законодательству изъятие российских активов невозможно: "Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат".

Передача Киеву российских денег потребовала бы изменений и международного, и швейцарского законодательства, а последнее требует проведения референдума.

Хотя в теории Кассис допускает нарушение права собственности, закрепленного во Всеобщей декларации прав человека, он считает, что это приведет к разговорам о несостоятельности Швейцарии как международного финансового центра, передает РБК.