20 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

На Запорожской АЭС устранили критически важные повреждения инфраструктуры

Российские специалисты устранили практически все крупные повреждения критически важных объектов на Запорожской АЭС от украинских обстрелов.

"Ущерб был нанесен реально колоссальный. <...> Надо иметь в виду, что долгое время полноценное осуществление ремонтных и восстановительных работ было невозможно в силу непрекращавшихся артиллерийских обстрелов", - рассказал РИА Новости советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

По словам собеседника агентства, объем выполненных задач уже "достаточно внушителен, но до полного восстановления еще работать и работать". Карчаа подчеркнул, что многое приходилось делать под интенсивными обстрелами со стороны ВСУ.

"Были возведены дополнительные защитные инженерно-строительные конструкции вокруг сухого хранилища отработанных ядерных отходов. В этой связи могу без всякого пафоса сказать, что люди, осуществившие возведение этих конструкций в условиях интенсивных артиллерийских обстрелов, совершали тихий подвиг", - сказал советник гендиректора госкорпорации.

Говоря о текущем состоянии станции, Карчаа отметил, что в теории запустить все шесть энергоблоков можно достаточно быстро. На практике это связано с внешними обстоятельствами, главное из которых – "неадекватность украинского режима".

Теги: Росэенергоатом, Ренат Карчаа



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