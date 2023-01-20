На Запорожской АЭС устранили критически важные повреждения инфраструктуры

Российские специалисты устранили практически все крупные повреждения критически важных объектов на Запорожской АЭС от украинских обстрелов.

"Ущерб был нанесен реально колоссальный. <...> Надо иметь в виду, что долгое время полноценное осуществление ремонтных и восстановительных работ было невозможно в силу непрекращавшихся артиллерийских обстрелов", - рассказал РИА Новости советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

По словам собеседника агентства, объем выполненных задач уже "достаточно внушителен, но до полного восстановления еще работать и работать". Карчаа подчеркнул, что многое приходилось делать под интенсивными обстрелами со стороны ВСУ.

"Были возведены дополнительные защитные инженерно-строительные конструкции вокруг сухого хранилища отработанных ядерных отходов. В этой связи могу без всякого пафоса сказать, что люди, осуществившие возведение этих конструкций в условиях интенсивных артиллерийских обстрелов, совершали тихий подвиг", - сказал советник гендиректора госкорпорации.

Говоря о текущем состоянии станции, Карчаа отметил, что в теории запустить все шесть энергоблоков можно достаточно быстро. На практике это связано с внешними обстоятельствами, главное из которых – "неадекватность украинского режима".