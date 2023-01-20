20 Января 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Заказчики готовы платить миллионы рублей за негативные публикации о Пригожине – СМИ

В социальных сетях и Telegram-каналах на фоне СВО начала активно распространятся информация о предпринимателе и основателе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине. По имеющейся информации, средняя стоимость такого рода контента в рамках информационной кампании варьируется от 10 до 350 тысяч рублей в зависимости от заказчика, констатируют СМИ.

Наиболее рьяно негативные публикации наблюдаются в различных Телеграм-каналах, социальных сетях и пабликах военно-политической направленности. Чаще всего такие информационные компании запускаются по заказу частных лиц, которые преследуют собственные цели.

По информации авторов Telegram-канала «Кремлевский шептун», средняя стоимость негативных публикаций о Пригожине от Министерства обороны России составляет 350 тысяч рублей, а цена отработки одного инфоповода достигает 5 миллионов рублей. НКО, спонсорами которых являются США, также готовы предложить за публикацию 200 тысяч рублей и 7 миллионов рублей за отработку инфоповода.

расценки, пригожин, лп(2023)|Фото: t.me/kremlin_sekret

Примечательно, что в списке есть и петербургский Центр управления регионом (ЦУР) под руководством Елены Никитиной. За одну публикацию с упоминанием предпринимателя в негативном ключе ЦУР предлагает 10 тысяч рублей, а за полную отработку инфоповода - 1 миллион рублей.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» рассказала, как один из Telegram-каналов, который входит в Медиагруппу «Патриот», получил заказ на публикации негатива о Пригожине за 360 тысяч рублей. В пресс-службе подчеркнули, что медиахолдинг не берет такие заказы, и призвали граждан скептически относиться к такого рода контенту.

Теги: евгений пригожин, конкорд, чвк вагнер, негатив, цур, сво



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