Глава Пентагона: в конфликте на Украине наступает переломный момент

В конфликте на Украине наступает "переломный момент", заявил глава Пентагона Ллойд Остин перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США "Рамштайн" в ФРГ.

"Это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира", — сказал глава Пентагона в ходе своего выступления.

"На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас. Поэтому мы не остановимся", — заявил Остин.

Министр обороны США добавил, что западные страны будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", передает РБК.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин в ходе встречи на базе Рамштайн не добился от нового министра обороны Германии Бориса Писториуса согласия на передачу Киеву немецких танков Leopard 2.