Президент Грузии выступила против восстановления прямых авиаперелетов с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления прямого авиасообщения с Россией и призвала правительство и парламент ужесточить требования, предъявляемые к русским эмигрантам, которые сейчас на довольно либеральных условиях могут проживать и вести бизнес в стране.

"Я не приветствую восстановление рейсов в Россию! В то время, когда все наши страны-партнеры словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большинства [грузинского] общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, не понятна", - говорится в заявлении Зурабишвили.

Ранее председатель правящей грузинской партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что поддерживает идею о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, поскольку это было бы удобно для грузин, проживающих в РФ.

Зурабишвили обвиняет Кобахидзе в лукавстве и напоминает, что при такой "заботе" о соотечественниках правящая партия не идет на упрощение критериев предоставления гражданства, хотя такой запрос есть, в том числе со стороны грузин, проживающий в России.

Также президент обвинила Кремль во "вбросах" и использовании "устаревших трюков" для того, чтобы внести раскол между Грузией и ее западными партнерами.

Глава государства призвала правительство "серьезно изучить вопрос притока россиян, социальные и политические последствия этого процесса, чтобы общественность почувствовала, что ее национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются".

"Нужны нормативные акты – о правах на работу, о регистрации бизнеса, о приобретении собственности или об открытии русскоязычных школ", - считает Зурабишвили.

"Также вместо возобновления полетов правительству следует позаботиться о репутации страны, категорически ответить на обвинения в адрес Грузии о помощи в обходе санкций [наложенных Западом на Россию]. "Обвинения требуют категоричных опровержений и должны быть подкреплены фактами", - заявила президент.