Прокуратура Тюменской области проверяет информацию о жестоком обращении с животными в конно-спортивном клубе

В Тюменской области прокуратура проводит проверку по факту возможного жестокого обращения с животными в одном из конно-спортивных клубов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в конно-спортивном клубе "Аллюр" в Ишимском районе женщина-тренер на глазах детей бьет кнутом жеребенка, а после того, как он упал, пытается силой заставить его встать. Видео с происходящим в клубе разместили в соцсетях и очевидцы.

"По размещенной в средствах массовой информации публикации о возможном жестоком обращении с животными в конно-спортивном клубе "Аллюр", расположенном в Ишимском районе Тюменской области, Ишимская межрайонная прокуратура организовала надзорные мероприятия. В настоящее время органами полиции проводится процессуальная проверка, в ходе которой будет установлен собственник клуба и животных, осмотрено совместно с ветеринарным врачом место происшествия, приобщено соответствующе заключение. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле Ишимского межрайонного прокурора", - говорится в сообщении.