20 Января 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Челябинской области сотрудника ГИБДД и руководителя автошколы обвиняют в получении взяток

В Челябинской области инспектору РЭО ГИБДД ОМВД России по Усть-Катаву и председателю Ашинского городского отделения ДОСААФ предъявлено обвинение в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК. .

По версии следствия, в 2021 году в Аше обвиняемые получили взятки в сумме более 100 тысяч рублей от местных жителей за выдачу водительских удостоверений без фактической сдачи ими экзаменов.

В ближайшее время им изберут меру пресечения. Следователь ходатайствует о заключении под стражу.

Теги: взятки, ГИБДД, автошкола,



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