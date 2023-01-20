В Челябинской области сотрудника ГИБДД и руководителя автошколы обвиняют в получении взяток

В Челябинской области инспектору РЭО ГИБДД ОМВД России по Усть-Катаву и председателю Ашинского городского отделения ДОСААФ предъявлено обвинение в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК. .

По версии следствия, в 2021 году в Аше обвиняемые получили взятки в сумме более 100 тысяч рублей от местных жителей за выдачу водительских удостоверений без фактической сдачи ими экзаменов.

В ближайшее время им изберут меру пресечения. Следователь ходатайствует о заключении под стражу.