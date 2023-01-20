Самбисты УГМК выиграли "золото" и "серебро" на молодежном первенстве России

"Золото" и "серебро" завоевали самбисты верхнепышминского УГМК на прошедшем в Кстово (Нижегородская область) молодежном первенстве России до 24 лет.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, победителем стал Данир Шамсутдинов (до 58 кг), у Андрея Аюбова (до 98 кг) – второе место. Это достойный результат, если учитывать, что турнир в Кстово собрал 400 спортсменов из 44 субъектов России. Более того, представители Клуба самбо УГМК внесли существенный вклад в успешное выступление команды Свердловской области, выигравшей 14 медалей, из них пять золотых, две серебряных и семь бронзовых, оставив всех позади в общем зачете среди регионов.

У Данира Шамсутдинова его финальный поединок с Рамазаном Коблевым из Адыгеи вышел драматичным. Еще за 30 секунд до окончания схватки уральский спортсмен проигрывал сопернику с минимальным счетом 0-1 из-за полученного предупреждения, но на морально-волевых качествах сумел выполнить бросок стоимостью в один балл и по так называемому "качеству" одержал заслуженную победу.

У Андрея Аюбова ситуация сложилась с точностью до наоборот. В финальной встрече в абсолютно равной борьбе с Егором Осиповым из Рязани свердловский самбист на последней минуте вел 1-0, но пропустил досадный бросок на два балла и получил серебряную награду.

Сейчас в Свердловской области заканчивается формирование общественного совета федерального партийного проекта "Единой России" "Za Самбо", поддержанного руководством региона и муниципалитетов. Его координатором стал депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов. На прошлой неделе в состав общественного совета вошел глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Во время его рабочей встречи со Сваловым была достигнута договоренность о проведении в столице Среднего Урала областного фестиваля "Самбо в ГТО", соревнований по самбо среди школьников и ставших уже любимыми у спортсменов соревнований по пляжному самбо. Два года подряд эти состязания проходили в Верхней Пышме, а в этом году появилась возможность расширить географию и число участников.