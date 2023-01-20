Ходаковский назвал эгоизм одним из главных пороков в России

Даже идущий военный конфликт не в состоянии изменить то отношение к жизни, которое формировалось последними десятилетиями, в частности эгоизм. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Он посетовал, что раньше делали героев, теперь же "личностей" - себялюбивых и зацикленных на себе эгоистов. Это есть даже среди производителей изделий военного назначения, которые больше заботятся о своей "интеллектуальной собственности", чем о потребностях фронта.

"На фронт бы таких парней - куски тел потаскать во множестве, которых могло бы и не быть, если бы в тылу эгоисты всех мастей меньше пеклись о дивидендах", - написал Ходаковский.