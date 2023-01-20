20 Января 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

В Нижнем Тагиле мошенники сами сдали в полицию слишком жадного курьера

Полицейскими уголовного розыска Нижнего Тагила и регионального Главка МВД по подозрению в мошенничестве задержан 19-летний студент местного колледжа. Парня сдали его так называемые "работодатели".

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, молодой человек приехал во второй по величине город региона из Кушвы и проживал в общежитии. Однажды в одном из мессенджеров он нашел объявление о работе курьером за солидное вознаграждение – 10% от выручки. В его обязанностях, как ему казалось, не было ничего сложного – забрать у "клиента" деньги и перевести их на счет "работодателя".

"То, что клиентами были люди преклонного возраста, обманутые аферистами по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", горе-студента не интересовало. Чтобы трудоустроиться, любитель легких денег прошел "проверку на профпригодность": организаторы криминальной схемы для подстраховки взяли с него паспортные данные и адрес проживания. Кроме того, потребовали отснять видео, которое должно отражать дорогу до места проживания, после чего, не останавливая видеосъемку, в отражении зеркала показать себя и свой паспорт. На все условия юноша согласился и лично передал злоумышленникам компромат на самого себя", - отметил полковник Горелых.

Подозреваемый в мошенничестве студент колледжа Нижнего Тагила(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Сыщики установили, что на территории Нижнего Тагила курьер наведался к 83-летней пенсионерке, проживающей по улице Ермака. По данным Валерия Горелых, у пожилой женщины мошенники при помощи "доброго бегунка" похитили 300 тысяч рублей. Потерпевшей звонили от лица сестры, проживающей в другом городе, которая якобы спровоцировала ДТП с пострадавшими. По сценарию трубку передавали "сотруднице полиции", она же, в свою очередь, требовала передачи денег, иначе родственница сядет в тюрьму. Позже по телефону жертве приказали приготовить средства, чтобы передать их молодому человеку. Все это время заявительница была на связи с неизвестной. Услышав звонок в домофон, пенсионерка открыла двери и передала белый конверт с деньгами "доброжелателю" своей родственницы.

"Еще один подобный обман на 500 тысяч рублей был совершен в Екатеринбурге, однако курьера сгубила жадность. Получив деньги, он не перевел их на счет своих боссов, а те не простили такую "шалость" подчиненному и сообщили его персональные сведения и род деятельности в полицию, чтобы впредь было неповадно присваивать то, что принадлежит криминальной забугорной бригаде. В отношении задержанного студента следственными подразделениями ОВД возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ – "Мошенничество". До судебного разбирательства подозреваемый будет находиться на подписке о невыезде", - рассказал Валерий Горелых.

Подозреваемый в мошенничестве студент колледжа Нижнего Тагила(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Он еще раз предостерег свердловчан быть бдительными и не поддаваться на гипнотизирующие речи неизвестных, кем бы они не представлялись – ФСБ, МВД, СКР, прокуратурой или даже самим Папой Римским.

"Не отдавайте и не переводите свои сбережения никому. Не берите кредиты, если звонящие говорят, что ваш счет в опасности. Не предоставляйте банковские реквизиты, не открывайте сомнительные ссылки, чтобы потом горько не сожалеть. А тем, кто ищет в интернете подработку курьером по сбору и доставке денег, следует помнить, что работодатель всегда остается в тени, а своих подчиненных считает исключительно расходным материалом. Даже не сомневайтесь, он не будет искать выбывшему из строя "бойцу" адвоката. Рано или поздно такие "бегунки" попадают в поле зрения сыщиков уголовного розыска и становятся фигурантом уголовных дел", - заключил представитель МВД.

Теги: мошенники, курьер, полиция, дело, Нижний Тагил



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