В Запорожской области бои активизировались почти на всей линии фронта

Боевые действия в Запорожской области активизировались практически на всей линии соприкосновения. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Такого еще не было: Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское, - сказал он РИА Новости. - Если мы посмотрим всю линию фронта, то везде в данный момент ведутся боевые действия".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российскими военными освобожден населенный пункт Лобковое в Запорожской области. В районе населенного пункта Каменское уничтожен ангар с вооружением и военной техникой ВСУ.