20 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Путин уволил помощника Патрушева, который назвал хасидов "сектантами"

Президент Владимир Путин своим указом освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совбеза РФ. Документ опубликован на портале правовой информации. Причины не названы.

Напомним, ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев извинился за высказывание своего помощника Александра Павлова о том, что "главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами". Такое мнение Павлов высказал в статье.

"В опубликованной в еженедельнике "Аргументы и факты" статье помощника секретаря Совета Безопасности РФ Александра Павлова содержались ошибочные строки о любавичских хасидах. Приношу свои извинения перед читателями издания, и хотел бы отметить, что данная трактовка отражает личную точку зрения. Павлова и ни в коем случае не является официальной позицией Совета безопасности Российской Федерации", - написал Патрушев, уточнив, что с автором статьи "проведена соответствующая работа".

Теги: Алексей Павлов, Совбез РФ



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Ранее 28.10.2022 12:08 Мск Патрушев извинился за слова своего помощника о любавичских хасидах
Ранее 27.10.2022 08:52 Мск Берл Лазар осудил позицию Совбеза РФ по любавичским хасидам


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