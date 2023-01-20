В Тюмени будут созданы защитные сооружения гражданской обороны

В Тюмени будут созданы защитные сооружения гражданской обороны. Постановление об их создании и приведении уже существующих в состояние постоянной готовности подписал глава Тюмени Руслан Кухарук, передает корреспондент Накануне.RU.

Текст документа опубликован на сайте мэрии. Департаменту безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени поручено определить общую потребность в объектах гражданской обороны, исходя из необходимости обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне.

"Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории города Тюмени, на балансе которых находятся защитные сооружения гражданской обороны: обеспечить сохранность объектов гражданской обороны и принимать меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению", – говорится в документе.

В мирное время защитные сооружения будут использоваться "в интересах экономики и обслуживания населения".