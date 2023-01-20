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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

"Что можно успеть за это время?" Уральцы недовольны расписанием северной "Ласточки"

Сегодня, 20 января, в Екатеринбург прибыл первый поезд "Ласточка", открывший регулярное сообщение по маршруту "Бокситы – Серов – Екатеринбург". Однако уральцы выражают недоумение его расписанием.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, для пассажиров "Ласточки" администрация Североуральска организовала автобусный маршрут до станции Бокситы. Автобус будет делать остановки в черте Североуральска и в поселках Черемухово, Калья и Третий Северный. Из Черемухово автобус будет выезжать в 2:30, чтобы успеть к поезду, а со станции "Бокситы" отправляться в 23:30.

До февраля на проезд по маршруту от Екатеринбурга до Боксит будет действовать специальный тариф в 883 рубля. Применяются все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном транспорте.

Как сообщили в Свердловской пригородной компании, электропоезд будет делать остановки на станциях Лесная Волчанка, Краснотурьинская, Серов, Лобва, Ляля, Верхотурье, Выя, Верхняя, Кушва, Гороблагодатская, Баранчинская, Смычка, Нижний Тагил и Остановочный пункт ВИЗ.

Поезд №7076 сообщением "Бокситы – Екатеринбург-Пассажирский" будет отправляться со станции Бокситы в 4:15, Серов в 6:02 и прибывать в Екатеринбург в 11:44. Поезд №7075 сообщением "Екатеринбург-Пассажирский – Бокситы" будет отправляться из столицы Урала в 16:00, из Серова в 21:56 и прибывать на станцию Бокситы в 23:30.

Однако такое расписание понравилось не всем. Как пишут в комментариях паблика "Типичный Североуральск", четыре часа, которые проходят между прибытием в Екатеринбург и отправлением обратно – это слишком мало.

"Ведь наши люди в основном ездят в Екатеринбург в больницы на консультации и по другим делам. Нам нужно рано утром приехать и вечером уехать, чтобы все успеть сделать, нам нужны в основном ночные рейсы. А тут "Ласточка" приезжает в Екатеринбург почти в 12 дня, а уезжает в 16.00! Что можно успеть за это время?", - задается вопросом Светлана Ермолова.

"И сразу возникает вопрос. А для кого придумано такое расписание. Большинство людей едут в центр в больницы, где приемы обычно в утреннее время. И людям снова придется выбрать автобус. Да и еще, как людям добираться до Боксит и обратно", - пишет Алена Панченко.

"Расписание сделано для того, чтобы никто не ездил, а потом сказать, что нерентабельно", - предполагает Александр Александрович.

Напомним, осенью прошлого года в Екатеринбурге состоялся торжественный запуск первой "Ласточки" в Красноуфимск.

Теги: Ласточка, расписание, поезда, Североуральск



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