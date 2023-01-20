20 Января 2023
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Наука и техника В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Академик РАН: Искусственный интеллект стал модным словом

Искусственный интеллект стал модным названием, и им называют разные явления, которые к нему не относятся. Об этом рассказал академик РАН, главный научный сотрудник Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова Николай Кузнецов в интервью математическому центру Приволжского федерального округа.

Он отметил, что изначально под искусственным интеллектом понимали систему распознавания объекта или ситуации. А теперь им называют все подряд: оптимальное управление, автоматические системы и т.д.

"Это стало модно. Чуть что ― искусственный интеллект", - сказал академик.

Он рассказал, что в 1990-х в Институте проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН под его руководством была разработана система перевода языков, но качество перевода оказалось не очень хорошим, так как не удалось создать модель смысла. А Google улучшил качество перевода путем просто перебора похожих фраз в словаре-переводчике. При этом используются большие базы данных, переведенных профессиональными переводчиками текстов, хорошие поисковые системы, большие объемы памяти, то есть результат достигнут за счет количества и мощностей, но не за счет смысла, который так и не удалось полностью формализовать.

Кузнецов сомневается, что искусственный разум вообще можно создать, и считает, что то, что называют искусственным интеллектом, может помочь, но никогда не сможет заменить человека.

Теги: искусственный, интеллект



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