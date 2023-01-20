Губернатор Забайкалья принял решение вернуть домой мобилизованных многодетных отцов

Губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что "принял решение" вернуть мобилизованных многодетных отцов.

"Многодетные отцы, мобилизованные из Забайкалья, вернутся домой. Никаких действий или обращений от самих мобилизованных или их родных по этому вопросу не требуется. Военкомы уже работают с командирами бойцов по спискам", - написал глава региона.

Ранее сообщалось, что нескольких многодетных отцов из Забайкалья, которых во время мобилизации забрали, а потом вернули, снова пытаются отправить в зону СВО.