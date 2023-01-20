На жителя Керчи, который предложил убивать российских военных, завели уголовное дело

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Керчи, который в "Одноклассниках" предлагал убивать российских военнослужащих.

Как сообщили в ФСБ, 48-летний мужчина обвиняется в совершении публичных призывов к экстремистской деятельности, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационной сети "интернет" (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Обвиняемому грозит срок до пяти лет лишения свободы, пишет РБК.

Ранее в Челябинской области экстремиста осудили за призывы к насильственным действиям в отношении полицейских и чиновников. Комментарии он разместил в личном аккаунте одной из социальных сетей.