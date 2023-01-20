20 Января 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске через суд добиваются возврата гайд-парка в центр города

Челябинский областной суд принял к производству иск к областному правительству о возврате гайд-парка в сквер Трех поколений в Магнитогорске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии "Яблоко".

Иск подан координатором магнитогорского "Яблоко Кирой Белой. Первое заседание по рассмотрению иска назначено на 27 февраля.

В 2017 году гайд-парк из сквера "Трех поколений" был перенесен к памятнику Первой палатке.

Напомним, Второй апелляционный суд отменил решение Челябинского областного суда и признал недействительными постановления областного правительства, исключившие из перечня гайд-парков Алое поле, а также площадки в парке Гагарина и в сквере Колющенко.

Теги: митинг, парк, сквер, суд,



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