Губернатор Севастополя опроверг подготовку Крыма к "скрытой мобилизации"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале опроверг появившееся ранее сообщение о якобы проводимой в Крыму "скрытой мобилизации".

"Очередной фейк разгоняют сегодня ципсошники. Якобы на полуострове готовятся к скрытой мобилизации, и в Севастополе начали вызывать в военкоматы людей, которые имеют бронь. Конечно же, это ложь. Дело в том, что с 23 января начнется прием заявок на отсрочку от СРОЧНОЙ службы для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва. Каким критериям должны соответствовать специалисты, претендующие на отсрочку, подробно написано в публикации Департамента цифрового развития", - написал Развожаев.

Глава Севастополя написал также, что цель врагов – посеять панику, они используют для этого любой повод.

"Завет фашистов "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в неё" – главный принцип их информационно-диверсионной работы", - полагает Развожаев.