РБК: Дмитрий Козак – основной кандидат на пост главы Счетной палаты

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак стал наиболее вероятным кандидатом на пост главы Счетной палаты РФ, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением. При этом окончательное решение еще не принято.

В Кремле отказались комментировать эту информацию. Ранее СМИ сообщали, что кандидаты на пост председателя СП могут быть рассмотрены профильными комитетами Совета Федерации уже на следующей неделе (палата принимает решение по главе Счетной палаты – прим. ред.), но официально эту информацию сенаторы также не подтвердили.

СовФед должен предложить президенту выбор из трех кандидатур, после этого глава государства представит в палату одного их этих людей, Совет Федерации утвердит или не утвердит предложение президента.

Кандидатура Козака прежде не называлась среди наиболее вероятных. К категории последних относили зампреда Госдумы Александра Жукова, сенатора Кутепова, депутата Госдумы Макарова и т.д.