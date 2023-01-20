20 Января 2023
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Армия и ВПК В России Украина
Фото: AP Photo/Andriy Dubchak, архив

В Минобороны РФ привели обстоятельства освобождения Лобкового и Клещеевки

Успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковое (Запорожская область). В районе населенного пункта Каменское Запорожской области уничтожен ангар с вооружением и военной техникой ВСУ, сообщает Минобороны РФ, комментируя ход специальной военной операции.

На Донецком направлении добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освобожден населенный пункт Клещеевка (ДНР).

В районе населенного пункта Малая Токмачка (Запорожская область) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37. Перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня "HIMARS" и "Ураган" в районах населенных пунктов Мирное и Любимовка (Запорожская область).

Теги: Минобороны РФ, спецоперация



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