В Минобороны РФ привели обстоятельства освобождения Лобкового и Клещеевки

Успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковое (Запорожская область). В районе населенного пункта Каменское Запорожской области уничтожен ангар с вооружением и военной техникой ВСУ, сообщает Минобороны РФ, комментируя ход специальной военной операции.

На Донецком направлении добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освобожден населенный пункт Клещеевка (ДНР).

В районе населенного пункта Малая Токмачка (Запорожская область) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37. Перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня "HIMARS" и "Ураган" в районах населенных пунктов Мирное и Любимовка (Запорожская область).